A bătut un individ care s-a masturbat în faţa ei şi nu mai scapă de coşmarul hărţuirii. Luptătoarea MMA care a înfruntat un pervers, devastată de incident

10:10

Din 17 aprilie 2014, când am scris textul pe care l-a recuperat un prieten din valurile netului, Pământul s-a rotit în jurul axei sale de vreo 1800 de ori, încât am ajuns de unde am plecat: Trecea pe-aici, uneori, un bătrân în manta militară, vechi de zile ca o scoică quahog. Cu tresele smulse, ca spre plutonul de execuţie, trecea uneori pe aici un bătrân. Mantaua lui avea un miros de fum rece. Privirea lui aduna, ca limba lipicioasă de cameleon, tot ce-i ieşea în cale: hoituri de vrăbii, chişto...