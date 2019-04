Simona Gherghe a dat vestea cea mare: ”În sfâââârșit!”

17:10

Ionela Alexandra Rusu, românca de 17 ani dată dispărută în urmă cu trei zile, în Italia, a fost găsită. Starea de sănătate a acesteia este bună. Adolescenta de 17 ani a fost găsită la Mazara del Vallo, Trapani, de agenţii de poliţie. Acum, starea de sănătate a Ionelei Alexandra Rusu este una bună, potrivit rotalianul.com.