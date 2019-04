”Iisus”, după 40 de ani! Cum arată azi actorul care a jucat rolul vieții

14:40

Europarlamentarul Renate Weber lansează teoria unei legături între bătălia pentru gazoductul Nord Stream II și criticile privind statul de drept din România și Polonia, două țări cruciale pentru gazoductul prin care rușii vor să controleze Europa. „Daca am dreptate, ironia cea mai mare e ca cei care in vorbe se dau cei mai anti rusi, USR, PNL, fac exact jocul rusilor, pe care probabil ii servesc fara sa realizeze ca sunt rodul unei manipulari subtile, sofisticate, dar eficiente”, spune aceasta. Ce a scris Renate Weber pe Facebook: Statul de drept sau de fapt Nord Stream II? O sa formulez o intrebare, emitand de fapt o ipoteza care va infuria pe unii, dar cred ca e legitima: oare nu cumva tot scandalul privind statul de drept e rezultatul unei uriase manipulari in spatele ei aflandu-se exact Rusia care isi joaca interesele strategice pe termen lung? Rusia vrea Nord Stream II ca sa poata controla nu doar energetic piata din Germania ci si implicit din UE. Controlul ar fi si asupra tarilor din fostul bloc comunist, ceea ce ar presupune controlul asupra UE, mentinerea acesteia cat mai jos, in parametrii pe care Rusia ii doreste. Evident, la nivelul UE nu exista consens. Germania este cea mai mare sustinatoare a North Stream II pentru ca ar fi si cea mai mare beneficiara. Dar in spatele ei sunt si alte state chiar daca nu atat de vocale. Comisia Europeana admite ca nu exista unanimitate, iar Consiliul, prin adoptarea in aprilie a Directivei privind gazul si extinderea regulilor Uniunii la conductele din afara UE mai temporizeaza lucrurile, dar nu le poate opri. Parlamentul European a fost mai ferm in martie, spunand clar ca insasi constructia acestui gazoduct trebuie oprita, dar fermitatea e intr-o rezolutie care nu este juridic obligatorie. Chiar si asa, rezultatul votului a fost interesant, 402 deputati votand pentru, 163 impotriva, iar 89 abtinandu-se. Fara doar si poate cateva tari sunt foarte importante pentru gazoductul North Stream II, dar Polonia si Romania sunt cruciale. Adica tarile care in ultima vreme sunt cel mai mult supuse atacurilor din partea UE pe tema statului de drept. Departe de mine ideea de a spune ca nu exista probleme in aceste tari, dar felul in care s-au rostogolit acuzatiile in ultima vreme are ceva suspect, pentru ca e o forma prin care ele pot fi controlate politic si obligate sa ia decizii, inclusiv economice, pe care in alte conditii nu le-ar lua. Si-atunci, cand vad ce batalie se da in favoarea si impotriva North Stream II, ma intreb daca retorica extrem de dura a unor state membre privind Romania si mai ales amenintarea cu tot felul de sanctiuni din partea UE nu are la baza nevoia de a o face sa accepte ceea ce nu e de acceptat. Daca am dreptate, ironia cea mai mare e ca cei care in vorbe se dau cei mai anti rusi, USR, PNL, fac exact jocul rusilor, pe care probabil ii servesc fara sa realizeze ca sunt rodul unei manipulari subtile, sofisticate, dar eficiente.