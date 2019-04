Un profesor de teorie literară numit în fruntea Academiei Suedeze care decernează premiile Nobel pentru Literatură

11:40

Alois Maxwell Hirt s-a născut la 7 noiembrie 1922, la New Orleans, Louisiana, ca fiu al unui ofiţer de poliţie. La vârsta de şase ani a primit prima sa trompetă şi foarte repede s-a familiarizat cu instrumentul reuşind să cânte la el.La 16 ani era deja un adevărat profesionist, iar la 18 ani, Hirt a plecat la Cincinnati, Ohio unde şi-a continuat studiile la Conservatorul din Cincinnati cu Frank Simon, ale cărui cursuri le-a urmat până când a intrat în armată, în 1943, potrivit www.allmusic.com. La conservator a studiat trâmbiţa şi cornetul clasic.Şi-a început cariera în orchestra condusă de Benny Goodman, în 1946. După război, a făcut parte dintr-o serie de trupe mari de top, făcând turnee în America şi Europa, cântând alături de nume mari precum, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey şi Benny Goodman. La începutul anului 1950, Hirt a decis să-şi formeze propriul grup. S-a stabilit în New Orleans unde a întâlnit trupa Dixieland. În câţiva ani, trupa a câştigat o reputaţie naţională pentru numerele muzicale pe care le susţinea.Hirt a devenit o celebritate naţională după ce a semnat cu RCA Records în 1960. Primele sale albume "Greatest Horn", "He's the King" şi "Bourbon Street" au fost vândute foarte bine şi RCA a început să lanseze un material nou al artistului la fiecare şase luni. Hirt şi-a câştigat porecla "Round Mound of Sound" când a început să apară la show-uri de televiziune la mijlocul anilor '60. Printre altele, a fost ales pentru înregistrarea muzicii pentru emisiunea de televiziune "The Green Hornet". În 1962, a deschis un club pe strada Bourbon din Cartierul Francez, din New Orleans, de care s-a ocupat până în 1983. În 1965, a susţinut un concert la Carnegie Hall din New York, potrivit www.browsebiography.com.Albumele care au înregistrat cel mai mare succes au fost "Greatest Horn", "He's the King" şi "Bourbon Street". Hirt a avut 22 de albume în diferite genuri muzicale, clasate în topurile Billboard Pop în anii 1950 şi 1960. Albumele "Honey In The Horn" şi "Cotton Candy" au fost, ambele, în topul primelor 10 piese în 1964.Hirt a avut 21 de nominalizări la Grammy într-o carieră de peste 50 de ani, câştigând în 1964 cu single-lul "Java", vândut în milioane de înregistrări, şi care a urcat în Billboard până pe locul 4, potrivit www.imdb.com.În 1987, Hirt a interpretat piesa "Ave Maria" cu ocazia vizitei efectuate la New Orleans de papa Ioan Paul al II-lea.Marele artist a încetat din viaţă la 27 aprilie 1999, la New Orleans, din cauza unei afecţiuni hepatice. În 2009 a fost inclus în "Louisiana Music Hall of Fame". AGERPRES / (Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Ady Ivaşcu)