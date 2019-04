De ce şi-a delegat purtătorul de cuvânt să anunţe revocarea Codruţei Kovesi? Ce părere a avut despre plângerea penală a lui Liviu Pleşoianu? Întrebările la care nu a răspuns Klaus Iohannis

14:50

Invitată în emisiunea "Today", a realizatorului TV Carson Daly, de pe postul NBC, cântăreaţa a declarat: "Carey şi cu mine facem terapie de cuplu de 17 ani, toţi în care am fost împreună". Cântăreaţa crede că, fără această terapie, nu ar mai fi fost împreună. „El vorbeşte poloneză, iar eu italiană, iar ea (terapeuta, n.r.) ne vorbeşte într-o limbă comună. Venim din familii destrămate şi nu am avut niciun model. Cum am putea să reuşim să păstrăm întreagă familia şi să trăim toată această nebunie....