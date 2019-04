Din păcate, e mai grav decât credeam. Vine urgia în România. Populația e sfătuită să se adăpostească

09:10

Surpriză! Iată, când pică Paștele în 2020 și în 2021. Calcularea datei la care creștinii sărbătoresc Paștele ține două fenomene naturale, unul cu dată fixă – echinocțiul de primăvară, iar altul cu data schimbătoare – luna plină. Aceasta din urmă face ca data Paștelui să varieze în fiecare an. Utilizarea a două calendare diferite explică […] The post Surpriză! Când pică Paștele în 2020 și în 2021 appeared first on Cancan.ro.