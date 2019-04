Ne facem de râs! Ce a pățit un englez după ce a mers cu trenul în România: „Mă..”

10:00

Îl vedem în ring și în multe show-uri de televiziune. Este ”prezent” în emisiunea ”Ferma” de la Pro TV și are o ambiție de zile mari, perseverență și energie pozitivă. Dar Cătălin Moroșanu nu înseamnă numai lupte și ”mușchi”. Aduce și surprize ”la pachet”. Surprinzător pentru mulți, Cătălin Moroșanu are grijă și de… pregătirea sa. […] The post Nu e banc! Ce studii are Cătălin Moroșanu. Îți vei schimba radical părerea despre el appeared first on Cancan.ro.