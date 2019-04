Israelul va elibera doi prizonieri sirieni după recuperarea osemintelor unui soldat al său

13:10

Jucătorul echipei de fotbal FCSB, Denis Man, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa traversează o perioadă dificilă, dar că este încrezător în ceea ce priveşte şansele acesteia de a câştiga titlul de campioană în acest sezon al Ligii I."Este o perioadă grea, nu avem un moral foarte bun, dar încercăm să lăsăm în urmă ceea ce a fost şi să ne gândim la următorul meci. Normal că mai sper la titlu, în fotbal se poate întâmpla orice, avem încredere cu toţii, mai sunt patru meciuri, trebuie să le câştigăm pe toate şi vedem la sfârşit ce va fi. Nu ştiu care e cel mai mare regret, problema este că am pierdut o grămadă de puncte cu echipele mai mici şi asta a contat în lupta pentru titlu. Cred că lipsa de concentrare şi faptul că am intrat pe teren cu gândul că vom câştiga meciurile doar pentru că ne numim Steaua. Orice echipă din Liga I contra noastră joacă altfel şi intră mai motivată. Cred că ne-am uitat cam mult la cei de la CFR şi nu ne-am văzut de ale noastre. Denis Alibec este un jucător foarte bun, a fost şi aici, îl cunoaştem, e normal să fie un pericol, dar trebuie să intrăm pe teren şi să demonstrăm că merităm să câştigăm fiecare meci", a declarat Man.Jucătorul spune că s-a obişnuit cu criticile venite din direcţia patronului echipei, Gigi Becali."Ne-am obişnuit cu criticile patronului, este patronul echipei şi are dreptul să spună orice. Este greu şi pentru noi, pentru că suntem oameni, noi încercăm de la meci la meci să intrăm pe teren bine şi să nu îi dăm motive să ne critice, dar nu poţi tot timpul să fii la un nivel foarte ridicat", a mai spus Man.Partida FCSB - Astra Giurgiu, din cadrul etapei a VII-a a play-off-ului Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 21.00.AGERPRES/(A - autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Dragomir, editor online: Ady Ivaşcu)