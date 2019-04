Gata, acum e oficial! Carla’s Dreams, fără mască! Adevărul despre omul din spatele măștii

11:30

Loteria Română a făcut un anunț-bombă! Extragerea Loto 6/49 NU va avea loc duminică, 28 aprilie. Conform informațiilor publicate pe site-ul loteriei, extragerea de duminică va fi înlocuită cu extrageri care se vor desfășura azi, 27 aprilie. "Duminică, 28.04.2019, nu se organizează trageri loto", este anunțul sec postat pe site-ul Loteriei Române. Sâmbătă, 27 aprilie a.c., Loteria