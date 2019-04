Fotbal: Liviu Antal, pe lista marcatorilor pentru Zalgiris Vilnius, în campionatul Lituaniei

19:20

Un copil de şase ani a fost preluat, sâmbătă după-amiază, de un elicopter SMURD şi transportat la un spital din Bucureşti după ce a fost lovit de o maşină, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea.Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc pe un drum judeţean din comuna Dăeşti, băieţelul fiind singur în momentul în care a fost accidentat."Minorul, lăsat nesupravegheat, ar fi traversat strada fără să se asigure, fiind acroşat de un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani din Făgăraş. Copilul este rănit grav, are fractură de bazin", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Cătălin Udrea.Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz şi fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. AGERPRES / (AS - autor: Ramona Dincă, editor: Irina Poenaru, editor online: Alexandru Cojocaru)