FC VOLUNTARI - DINAMO 1-2// Ionuț Șerban, surpriza lui Rednic pentru Voluntari! TItular la Dinamo după aproape 3 ani

18:50

Dennis Man, atacantul de 20 de ani al celor de la FCSB, i-a răspuns azi lui Gigi Becali, patronul echipei, care i-a numit „mortăciuni” pe jucători după egalul cu Viitorul 1-1. (Detalii AICI)FCSB și Astra se vor întâlni duminică, de la ora 21:00, pe TV DigiSport, TV Telekom Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.RO.„Este patronul echipei și are dreptul să spună ce vrea el. ...