Washingtonul şi Kabulul insistă asupra unui dialog între afgani

21:20

Lumina Sfântă de la Ierusalim îl reprezintă pe Mântuitorul Hristos, care a spus despre sine însuşi "Eu sunt Lumina Lumii!", a afirmat, sâmbătă, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Timotei Prahoveanul, la Aeroportul Henri Coandă.Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost adusă în ţară, sâmbătă seara, cu un avion special, de către o delegaţie a Patriarhiei Române, condusă de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Timotei Prahoveanul."Lumina Sfântă de la Ierusalim îl reprezintă pe Mântuitorul Hristos, care a spus despre sine însuşi 'Eu sunt Lumina Lumii!'. Cel ce-mi urmează nu va umbla întru-ntuneric, ci va avea Lumina Vieţii", a spus PS Timotei.Arhiepiscopul a menţionat că Lumina de la Sfântul Mormânt "ne aduce aminte nouă de lumina credinţei, de lumina faptelor bune, de lumina pe care o primim ascultând şi, mai ales, împlinind cuvintele lui Iisus Hristos"."Lumina aceasta ne vorbeşte însă despre Lumina cea Neînserată a Împărăţiei lui Dumnezeu. Această Lumină va fi oferită tuturor celor care îl iubesc pe Domnul, adică Fiilor Luminii. Fiii Luminii sunt cei care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, cei care-şi iubesc aproapele, cei care reuşesc să-şi ierte aproapele, cei care iubesc Biserica şi, în general, cei care fac faptele Luminii. Iar Fiii Întunericului vor fi izgoniţi afară, adică într-un loc în care nu vor avea comuniune cu Dumnezeu", a explicat ierarhul.El a mai spus că la Ierusalim au fost prezenţi foarte mulţi români."Vă mărturisim tuturor că la Ierusalim au fost prezenţi foarte mulţi români, veniţi nu doar din ţară, din locuri diferite ale României, ci şi din diaspora, foarte mulţi veniţi din întreaga Europă şi chiar de dincolo de Ocean, aşa cum s-au adunat altădată la Ierusalim dintre toate neamurile, bucurându-se atunci de Pogorârea Duhului Sfânt. Noi ne bucurăm de Ziua Învierii şi de o permanentă pogorâre a harului Duhului Sfânt peste toţi cei care îl iubesc pe Domnul", a mai spus PS Timotei Prahoveanul.El a urat tuturor celor prezenţi să petreacă Sfintele Sărbători de Paşte cu bucurie şi pace."Dorim tuturor celor prezenţi, reprezentanţilor eparhiilor din ţară, reprezentanţilor canalelor media să fie, deopotrivă, Fii ai Luminii şi Următori ai Mântuitorului Hristos. Şi dorim să petreceţi aceste sfinte sărbători cu bucurie şi pace întru mulţi şi binecuvântaţi ani!", a urat arhiepiscopul.Din delegaţia Patriarhiei Române au făcut parte, alături de PS Timotei, consilierii eparhiali ai Arhiepiscopiei Bucureştilor pr. Costinel Ailioaie şi arhid. Aurel Vlaicu şi monahul Andrei Nechifor, consilier patriarhal.Patriarhul Daniel va oferi Lumina Sfântă clerului şi credincioşilor prezenţi la slujba de Înviere oficiată la Catedrala Patriarhală, de la ora 24,00.Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi dusă cu trei avioane de mici dimensiuni la Iaşi, Timişoara, Satu Mare, Sibiu, Cluj, Baia Mare şi Roman.Lumina Sfântă de la Ierusalim a coborât sâmbătă, în jurul orei 14,30, fiind împărţită apoi credincioşilor de Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea.***Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paşte la Ierusalim când, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12,30 şi 14,30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an şi care, în primele minute, nu frige.Lumina este adusă credincioşilor de patriarhul Ierusalimului.Sfântul Mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare, imediat după Prohod. Cei care fac această verificare - pentru a nu exista nicio bănuială de înscenare - sunt poliţişti civili, care nu sunt creştini. De obicei, aceştia sunt trei: un arab, un turc şi un reprezentant al Statului Israel. Rolul lor este de a inspecta încăperea Sfântului Mormânt pentru a nu exista vreo sursă de foc. De asemenea, îi controlează corporal pe cei care vor pătrunde acolo în momentul ceremoniei religioase. Apoi, la momentul potrivit, luminile se sting, uşa se sigilează, iar la intrare rămân doar gardienii.După desfăşurarea slujbei, patriarhul Ierusalimului, îmbrăcat doar cu un stihar alb, cu epitrahil şi brâu, se îndreaptă spre Sfântul Mormânt. La intrare, patriarhul este controlat de poliţişti în prezenţa martorilor care aparţin tuturor confesiunilor. Patriarhul desigilează intrarea în Mormânt şi pătrunde în prima încăpere, în "Capela Îngerului", însoţit - conform tradiţiei - numai de un arab de religie islamică. Mai departe, patriarhul intră singur în încăperea propriu-zisă a Mormântului şi îngenunchează în faţa lespedei.Ulterior, după rugăciune, cei prezenţi în biserică au adesea prilejul să observe o lumină precum un fulger, care vine prin cupola aflată deasupra Capelei Sfântului Mormânt. Pelerinii compară această lumină cu un glob care se împrăştie în mici bucăţi. Această lumină ajunge până la lespedea Sfântului Mormânt, aprinzând astfel vata presărată deasupra.Rolul patriarhului este de a lua în mâini această vată aprinsă, a o aşeza în două cupe de aur şi a se întoarce în Capela Îngerului.Ulterior, patriarhul aprinde două mănunchiuri de câte 33 de lumânări, apoi iese şi împarte lumina credincioşilor. AGERPRES / (A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Irina Poenaru, editor online: Alexandru Cojocaru)