Îți dezvăluim ce “ritual” trebuie să urmezi în Prima zi de Paște! Așa poți să atragi sănătatea, norocul și iubirea…

12:00

Gigi Becali a recunoscut abia acum prin ce chinuri a trecut cât timp s-a aflat în închisoare. Patronul FCSB-ului a atins mai multe subiecte, iar cuvintele pe care le spune sunt răvășitoare. „Cel mai aproape am fost de Hristos în temniţă, când eram închis şi eram numai cu El. Eu ceream tot timpul: Doamne, scapă.mă! […] The post Gigi Becali a recunoscut abia acum prin ce chinuri a trecut în pușcărie: „M-a dus cu forța!” appeared first on Cancan.ro.