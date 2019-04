Auto - WRC: Raliul Argentinei - Thierry Neuville şi-a consolidat poziţia de lider

08:20

Actriţa Penelope Cruz s-a născut la 28 aprilie 1974, la Madrid, şi este fiica unui comerciant, Eduardo Cruz, şi a unei coafeze, Encarna Sánchez. A studiat intensiv baletul clasic timp de nouă ani la Conservatorul Naţional din Spania.La vârsta de 15 ani a dat o probă alături de 300 de fete la o agenţie care se ocupa cu lansarea de talente artistice. A câştigat detaşat iar contractul pe care l-a obţinut i-a adus mai multe roluri în emisiuni TV şi videoclipuri muzicale spaniole, care la rândul lor i-au deschis calea pentru o carieră pe marele ecran. Foto: (c) JJ Guillen / EPAA debutat în cinematografie în filmul ''The Labyrinth of Greece'' (1993), apoi a avut o scurtă apariţie în thriller-ul ''Framed'' (1992). Următoarea peliculă în care a jucat una dintre cele patru surori care se luptă pentru dragostea unui dezertor din armată a fost ''Belle Epoque'' (1992), premiată cu Oscar în 1994 pentru Cel mai bun film străin. Filmul a adunat, de asemenea, mai multe premii Goya, echivalentul spaniol al Oscar.Deja o vedetă în ţara sa natală, Penelope Cruz cunoaşte şi consacrarea internaţională. Pelicula ''Live Flesh'' (1997) i-a oferit şansa să lucreze cu renumitul regizor spaniol Pedro Almodóvar. În acelaşi an a avut un rol în drama "Open Your Eyes", film care a fost recompensat cu opt premii Goya. Foto: (c) Laura Leon / APPentru rolul din comedia "The Girl of Your Dreams" (1998) a fost recompensată cu premiul Goya pentru Cea mai buna actriţă în rol principal. Primul ei mare succes internaţional a fost în filmul lui Pedro Almodóvar "All About My Mother" (1999). Foto: (c) Laura Leon / APUrmătorul său proiect a fost "Woman on Top" (2000), o comedie americană despre un bucătar şef cu abilităţi culinare uimitoare. A urmat rolul din drama "Blow" (2001), în care a jucat alături de Johnny Depp şi cel din pelicula "All the Pretty Horses" (2000) regizată de Billy Bob Thornton în care a jucat alături de Matt Damon.A mai evoluat în filmele: "Vanilla Sky" (2001), "Masked and Anonymous" (2003), "Head in the Clouds" (2004), "Noel" (2004), "Chromophobia" (2005), "Sahara" (2005), "Bandidas" (2006), "The Cannibalistic Councillor" (2009).A devenit prima actriţă spaniolă care a câştigat un Premiu Oscar (2009), la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru interpretarea personajului în filmul ''Vicky Cristina Barcelona'' (2008), rol pentru care a primit şi un premiu BAFTA (2009), potrivit imdb.com. A fost nominalizată la Oscar în 2007 pentru rolul din ''Volver'' (2006).În 2010 a fost nominalizată la Oscar şi la Globul de Aur pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar din pelicula ''Nine'' (2009).Alte roluri ale actriţei au fost în: ''Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides'' (2011), ''To Rome with Love'' (2012), ''The Counsellor'' (2013), ''I'am So Excited'' (2013), ''Ma ma'' (2015), ''Zoolander 2'' (2016), ''The Queen of Spain'' (2016), ''Loving Pablo'' (2017), ''Murder on the Orient Express'' (2017), ''Everybody Knows'' (2018), ''Pain & Glory'' (2019).În martie 2019, Penélope Cruz, alături de actorii mexican Gael García Bernal şi venezuelean Edgar Ramírez, s-a aflat la Havana unde a filmat ''Wasp Network'', noua producţie a regizorului francez Olivier Assayas, potrivit unor surse ale industriei cinematografice cubaneze, citate de EFE.''Wasp Network'', un thriller produs de casa franceză CG Cinema şi de cea braziliană RT Features, va fi lansat pe ecrane anul viitor. Din distribuţie mai face parte şi actorul brazilian Wagner Moura, cunoscut pentru rolul traficantului de droguri columbian Pablo Escobar din serialul ''Narcos''.Filmul, care este o adaptare a cărţii ''The Last Soldiers of the Cold War'' a scriitorului brazilian Fernando Morais, prezintă povestea unui grup de spioni cubanezi infiltraţi de SUA în anii '90, denumită ''Wasp Network''. Penélope Cruz este căsătorită cu actorul Javier Bardem, din 2010 şi are doi copii. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Alexandru Cojocaru)