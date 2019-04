Vine urgia în prima zi de Paște! ANM a făcut anunțul devastator pentru 18 județe din România

17:10

Fondatorul trupei ”La Familia” se poate lăuda cu mari câștiguri financiare din muzică. Dragos Gărdescu, alias Puya, a înfiinţat, în 2004, firma „Scandalos Music SRL”, care se ocupă cu „activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi de editare radio”. În general, firma a mers bine, bifând pierderi în doar trei ani, 6.648 de lei (în […] The post Puya a dat lovitura! Niciodată nu a câștigat așa de mulți bani VIDEO appeared first on Cancan.ro.