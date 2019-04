Constanţa: Locuitorii din 14 cartiere ale municipiului reşedinţă, fără apă potabilă la robinete în prima zi de Paşte

10:20

"Ar trebui să îngenuncheze în faţa mea şi să mă implore să-i iert, aceştia sunt adevăraţi inamici ai poporului", a scris preşedintele american Donald Trump într-o postare pe Twitter, de o agresivitate neobişnuită, vizându-i pe ziariştii de la New York Times, potrivit France Presse.Atacurile vitriolante ale lui Donald Trump împotriva presei nu sunt ceva noi, dar ele au crescut în frecvenţă şi în agresivitate, notează agenţia de presă franceză.Sâmbătă seara, miliardarul republican a preferat - la fel ca în 2017 şi în 2018 - să absenteze de la dineul anual al Asociaţiei corespondenţilor de presă acreditaţi la Casa Albă (WHCA) la Washington.Acestui eveniment, pe care l-a calificat drept "plicticos", Donald Trump i-a preferat un miting de campanie la Green Bay, în statul Wisconsin.El a profitat de altfel de această tribună pentru a critica presa, calificând-o - o dată în plus- drept "fake news" şi "inamici ai poporului"."Sunt impostori", a declarat Trump mulţimii de simpatizanţi, adăugând:"Vă voi spune, ştiţi de ce se tem? Audienţele lor sunt jalnice pentru că oamenii nu-i cred".La peste 1.100 km distanţă de Green Bay, la Washington, în faţa unei adunări de jurnalişti în ţinute de gală, preşedintele WHCA, Olivier Knox, a invitat la respingerea retoricii prezidenţiale, afirmând totodată că nu vrea să insiste asupra subiectului Donald Trump."Fake news şi inamici ai poporului nu sunt sloganuri, nume de animale sau de preşedinte. Noi va trebui să respingem agresiunile oportune din punct de vedere politic împotriva bărbaţilor şi femeilor a căror muncă neobosită permite să se ceară socoteală celor puternici", a subliniat el.Tradiţia acestui dineu datează din 1921. Din 1980, toţi preşedinţii americani - democraţi şi republicani - au asistat la el, în afară de Ronald Reagan în 1981 care se afla în convalescenţă după un atentat în care fusese grav rănit.În cursul acestui eveniment, la care participa în calitate de invitat în 2011, Donald Trump fusese ţinta ironiilor lui Barack Obama, care îi luase peste picior gustul pronunţat pentru teorii ale conspiraţiei.În acest an pentru prima oară după peste 10 ani, niciun umorist nu urma să urce la tribună pentru a-i ironiza pe preşedinte şi jurnalişti, ci un istoric, Ron Chernow, care urma să rostească un discurs.Motivele intensificării atacurilor preşedintelui SUA împotriva presei pe care o califică cu fiecare ocazie drept "Fake News" sunt dificil de stabilit cu siguranţă. Dar în afară de voinţa de a-şi electriza simpatizanţii electorali desemnându-le un "inamic", difuzarea concluziilor raportului întocmit de procurorul special Robert Mueller asupra anchetei privind eventuala complicitate cu Rusia l-a destabilizat incontestabil pe liderul american, notează AFP.O altă ipoteză ar fi că miliardarul american agreează atenţia presei, or aceasta începe să se orienteze treptat spre candidaţii democraţi pentru alegerile prezidenţiale din 2020.Unul câte unul, Kamala Harris, Beto O'Rourke, Pete Buttigieg, Joe Biden captează de mai multe săptămâni, puţin câte puţin, atenţia presei, care nu se mai interesează doar de Casa Albă.Atacurile sunt de altfel cu atât mai evidente, cu cât ele sunt însoţite de cvasidispariţia briefingului cotidian al purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders. Au trecut peste 40 de zile de când aceasta nu s-a prezentat pe podiumul celebrei săli a presei pentru a răspunde întrebărilor jurnaliştilor.În acest an, spre deosebire de anul trecut, nici ea nu a participat la dineul de gală: toţi membrii echipei lui Trump primiseră drept consemn să nu accepte invitaţia."Să fim clari: faptul că această administraţie reduce întâlnirile cu presa la Casa Albă, la Pentagon şi la Departamentul de Stat este infinit mai grav decât întrebarea de a şti dacă preşedintele participă sau nu la dineul corespondenţilor", subliniază, în Politico, preşedintele WHCA.Desigur, Donald Trump însuşi răspunde de mai multe ori pe zi întrebărilor jurnaliştilor. Dar aceasta se face întotdeauna într-o anume dezordine, urmărind ritmul său, în grădinile Casei Albe, înainte de a se urca în elicopter sau în Biroul Oval.Şi nimic nu arată că relaţiile celui de-al 45-lea preşedinte al SUA cu presa ar fi pe cale să se amelioreze.Sarah Sanders s-a prezentat joi la pupitru, însă doar pentru a răspunde întrebărilor puse de copii ai personalului Casei Albe, care participau la ziua "Aduceţi-vă copiii la locul vostru de muncă!".Potrivit lui Jeffrey Morosoff, care predă jurnalismul la Hofstra University în apropiere de New York, preşedintele american "joacă un joc periculos". "Într-o zi, unul dintre suporterii săi va ataca fizic un jurnalist", şi-a exprimat el temerea. AGERPRES/(AS-editor: Lilia Traci, editor online: Anda Badea)