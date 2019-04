Cosmin Contra are un sfat pentru Răzvan Marin: „Să aibă mai multă personalitate!” + Selecționerul nu a uitat de Ionuț Radu

12:00

Dinamo s-a impus pe terenul lui FC Voluntari, 2-1, într-un meci din etapa a 7-a din play-out-ul Ligii 1. La finalul partidei, Mircea Rednic a vorbit despre jocul echipei sale și a dezvăluit ce cadou le-a făcut elevilor săi.„Cred că am făcut un meci bun, mai ales în repriza a doua. Prima repriză a fost mai echilibrată, deși noi am avut posesia și am controlat jocul. Am ajuns până la 20 de metri de poarta adversă, dar acolo nu am avut inspirație. ...