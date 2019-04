Strigător la Cer! Cum a intrat Loredana Chivu îmbrăcată azi-noapte, la slujba de Înviere

10:30

S-a vorbit și se vorbește foarte mult despre relația dintre Hannelore și Bogdan de la Insula Iubirii. Cei doi s-au despărțit, însă vineri au fost văzuți din nou împreună, iar zvonurile că ar fi vorba despre o împăcare și-au găsit confirmarea. Este evident că se întâmplă ceva, chiar dacă Hannelore și Bogdan Ionescu au dorit […] The post S-au împăcat! Bogdan și Hannelore de la Insula Iubirii, din nou împreună appeared first on Cancan.ro.