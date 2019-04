Cum arată masa de Paște a Danielei Crudu. Detaliul observat de fani

12:00

Manechinul Tales Soares a murit după ce a căzut pe podium, la una dintre prezentările programate sâmbătă la Săptămâna modei de la Sao Paulo, Brazilia, potrivit apnews.com. Într-un comunicat emis de organizatori se arată că lui Tales Soares i s-a făcut rău pe podium, unde avea loc o prezentare a casei de modă Ocksa. Tânărului […] The post Tragedie la Săptămâna Modei. Manechinul a murit pe scenă, în timp ce defila appeared first on Cancan.ro.