Accident grav în Vaslui! Un taxi cu şapte pasageri s-a răsturnat

12:40

Victor Slav a postat o fotografie în care o ține în brațe pe micuța Sofia Natalia, fetița lui și a Biancăi Drăgușanu. Bineînțeles, imediat s-a declanșat o sarabandă de păreri. Totul a plecat de la întrebarea ”Cu cine seamănă fetița, cu Victor sau cu Bianca?” Micuța Sofia Natalia este o frumusețe. Și nu putea fi […] The post Victor Slav, fotografie de colecție alături de fetița lui: ”Îți seamănă perfect!” appeared first on Cancan.ro.