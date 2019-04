EFEMERIDE ASTRONOMICE - 29 aprilie

16:50

Un bust realizat de sculptorul italian Antonio Canova, maestru incontestabil al neoclasicismului, s-a vândut sâmbătă la Monaco pentru suma de 2,5 milioane de euro, în cadrul unei licitaţii care a generat aproape 3,5 milioane de euro, a anunţat organizatorul evenimentului, Hôtel des Ventes de Monte Carlo, potrivit AFP.Acest bust realizat în marmură, cu o înălţime de circa 40 de centimetri, o reprezintă pe Lucrezia d'Este, nepoata regelui Ludovic al XII-lea al Franţei şi a lui Anne de Bretania, personalităţi care au trăit în secolul al XVI-lea. Evaluat la o sumă cuprinsă între 2 şi 2,5 milioane de euro, bustul a fost pus în vânzare pentru un preţ iniţial de 1,5 milioane de euro."A fost achiziţionat de un colecţionar amator britanic cu legături în Monaco", a precizat Franck Baille, preşedintele casei de licitaţii Hôtel des Ventes din Monte Carlo, care a subliniat că acest bust se înscrie în ''spiritul creaţiei inspirat de frumuseţea ideală'' a opere lui Canova.Realizat în 1821, bustul nu a apărut în nicio expoziţie publică după 1928 la New York şi era deţinut, până la momentul licitaţiei, de un colecţionar particular elveţian, a cărui familie intrase în posesia operei după ce persoana care a comandat-o, un baron englez, i-a cedat-o în secolul al XIX-lea.Antonio Canova (1757-1822), care a învăţat arta sculpturii la Veneţia, a fost unul dintre cei mai apreciaţi şi cunoscuţi artişti ai vremurilor sale. Redescoperirea sculpturii antice şi capacitatea sa de a oferi marmurei aspectul pielii omeneşti i-au atras supranumele de ''noul Phidias'', o comparaţie cu sculptorul care a realizat Partenonul.Canova a sculptat pentru Napoleon şi familia acestuia - lui îi aparţine celebra reprezentare a lui Pauline Borghese în poziţia lui Venus, aflată în prezent la Galeria Borghese din Roma -, precum şi pentru ţarul Rusiei sau diverşi mecena englezi sau americani.Galeria de Artă Modernă din Milano, care are planificată în octombrie o retrospectivă dedicată lui Canova, a dezvăluit deja că este interesată de un împrumut al sculpturii cu ocazia acestui eveniment, a subliniat casa de licitaţii.Preţul obţinut sâmbătă nu constituie însă un record pentru creaţiile acestui artist. Anul trecut, în iulie, casa de licitaţii Sotheby's a obţinut aproape 10 milioane de euro la Londra pentru un alt bust realizat de Canova, în timp ce Christie's stabilise un record precedent la Paris cu un bust reprezentându-l pe Joachim Murat, vândut pentru 4,3 milioane de euro.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: artmarketmonitor.com