Antreprenori, treceţi graniţa!

Cum vor americanii de la JC Flowers să restructureze First Bank. First Bank a propus sindicatului să concedieze aproape 30% din angajaţi şi să închidă 40% din sucursale First Bank (fosta Piraeus Bank), locul 13 în topul bancar local, a propus sindicatului pro­priu închiderea sau comasarea a 40 de su­cursale şi concedierea a 379 de angajaţi, o de­ci­zie finală urmând să fie luată după fina­lizarea negocierilor dintre cele două părţi. „La acest moment, am comunicat sin­dicatului şi echipei interne...