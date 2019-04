Lovitură de teatru. Cu cine era Răzvan Ciobanu în mașina morții

15:30

Concurenții de la “Ferma – un nou început” se resimt. S-au luptat din răsputeri pentru premiul de 50.000 de euro. Însă cei care au părăsit concursul se confruntă cu probleme de sănătate. Efortul depus în cadrul show-ului și-a spus cuvântul. Geanina Ilieș și Remus Boroiu nu se simt deloc bine. Femeia s-a ales cu tenul […] The post Prin ce chinuri trec Gianina Ilieș și Remus Boroiu după ce au părăsit “Ferma”. “Nu mă mai puteam…” appeared first on Cancan.ro.