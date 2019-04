Exclusiv | În mașina lui Răzvan Ciobanu a mai fost găsită o carte de identitate. Al cui este buletinul

17:20

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare pentru toți românii. Se pare că vremea va face ravagii la noi în țară, iar ei au anunțat deja furtuni cu fulgere, grindină și vijelii. Conform informațiilor furnizate de ANM, vremea va fi instabilă începând cu 27 aprilie, orele 14:00 și până pe data de 28 aprilie, […] The post ANM, avertizare de ultimă oră. Pericol de moarte! Românii sunt rugați să nu iasă din case appeared first on Cancan.ro.