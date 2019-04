Preşedintele Klaus Iohannis - mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor de Război: Vă asigur de aprecierea şi respectul meu

08:30

Actor de comedie, scriitor şi producător, Jerry Seinfeld, celebru pentru rolul din serialul TV ''Seinfeld'', s-a născut la 29 aprilie 1954, în Brooklyn, New York. A fost atras de mic de comedie, fiind influenţat de tatăl său, care avea un uriaş simţ al umorului, notează www.imdb.com.Jerry a urmat, la început, cursurile Universităţii Oswego după care s-a transferat la Colegiul Queens din cadrul Universităţii New York. A devenit interesat de teatru, în special de comedie, după ce a apărut în câteva producţii ale facultăţii. Imediat după absolvire a început să lucreze în cluburile newyorkeze şi în staţiunile din Catskill Mountain.Primul succes a venit, în 1976, când a apărut într-un material produs de HBO, în regia lui Rodney Dangerfield. În 1979, a obţinut şi un rol (Frankie) în serialul de comedie ''Benson''. Nu s-a adaptat indicaţiilor regizorale în ceea ce priveşte interpretarea şi a fost concediat după patru episoade.În 1981, Seinfeld a apărut pentru prima dată la emisiunea lui Johnny Carson, ''The Tonight Show'', şi a produs o puternică impresie, atât audienţei, cât şi prezentatorului, devenind un obişnuit al emisiunii. A fost invitatul emisiunilor târzii, precum ''Late Night with David Letterman'' (1982) şi ''The Merv Griffin Show'' (1981).Împreună cu prietenul său, Larry David, a conceput un serial de comedie ''The Seinfeld Chronicles''. NBC a acceptat ideea şi la 5 iulie 1989 era difuzat pe post episodul pilot al serialului, care avea să se numească simplu ''Seinfeld''. Serialul trata situaţii ciudate şi comice din viaţa lui Jerry Seinfeld şi a celor trei prieteni ai săi - George (Jason Alexander), un individ cu multe complexe şi, mai ales, mincinos, Cosmo Kramer (Michael Richards), vecinul excentric şi zgomotos şi Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), fosta sa iubită şi totodată cea mai bună prietenă a sa, o fată inteligentă dar, uneori, superficială, potrivit www.cinemagia.ro.Serialul de comedie a început să fie difuzat începând din mai 1990 şi avut o audienţă uriaşă. La 14 martie 1998 a fost difuzat ultimul episod care a fost vizionat de 76 de milioane de telespectatori, conform aceluiaşi site.Pentru rolul său, Jerry Seinfeld a fost răsplătit cu un Glob de Aur în 1993. Actorul a fost nominalizat de şase ori la un Premiu Emmy la categoria cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie, între 1992-1997.Autor şi co-autor al mai multor cărţi apreciate de critică şi de public, dintre care amintim: ''SeinLanguage'' (1993), ''Letters from a Nut'' (Ted L. Nancy, 1997), ''More Letters from a Nut'' (Ted L. Nancy, 1998), ''The Seinfeld Scripts: The First and Second Seasons'' (Larry David, 1998), ''I'm Telling You For The Last Time'' (1998), ''Sein Off: Inside The Final Days Of Seinfeld'' (1998), ''Extra Nutty! Even More Letters from a Nut!'' (Ted L. Nancy, 2000), ''Halloween'' (2002), ''Stories from a Moron: Real Stories Rejected by Real Magazines'' (Ed Broth, 2005), ''I Killed: True Stories of the Road from America's Top Comics'' (2006), ''All New Letters from a Nut: Includes Lunatic Email Exchanges'' (2010), ''Laff It Off!'' (2013), ''I Just Remembered'' (2014), notează www.goodreads.com.A jucat, a fost producător şi regizor, şi a scris scenariile mai multor filme atât pentru marele ecran cât şi pentru televiziune: ''The Ratings Game'' (1984), ''Jerry Seinfeld: Stand-Up Confidential'' (1987), ''Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time'' (1998), ''Larry David: Curb Your Enthusiasm'' (1999), ''The Concert for New York City'' (2001), ''Comedian'' (2002), ''The Seinfeld Story'' (2004), ''The Thing About My Folks'' (2005), ''Colin Quinn: Long Story Short'' (2011), ''Top Five'' (2014), ''Colin Quinn: Unconstitutional'' (2015), ''Colin Quinn: The New York Story'' (2016), ''Jerry Before Seinfeld'' (2017). În 2007, a scris scenariul şi a fost actor de voce în filmul de desen animat ''The Bee Movie'', care a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film de animaţie în 2008, potrivit www.cinemagia.ro.Jerry Seinfeld este căsătorit cu Jessica Sklar din decembrie 1999 şi au trei copii: o fată, Sascha (2000) şi doi băieţi, Julian Kal (2003) şi Shepherd Kellen (2005).