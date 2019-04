Ilinca Vandici, prima reacție după moartea lui Răzvan Ciobanu: ”Sunt șocată! Mi-e imposibil să vorbesc despre el la trecut!”

09:10

În noaptea de duminică spre luni, creatorul Răzvan Ciobanu a murit într-un cumplit accident de circulație, în localitatea Săcele, județul Constanța. Pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum – așa cum reiese din primele informații -, Răzvan Ciobanu a pierdut controlul mașinii și a ieșit în decor, lovindu-se de un copac. Inițial, s-a crezut […] The post Lovitură de teatru. Cu cine era Răzvan Ciobanu în mașina morții appeared first on Cancan.ro.