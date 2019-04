S-a sinucis sau nu Răzvan Ciobanu? Primele date oficiale ale anchetatorilor

09:30

În noaptea de duminică spre luni, creatorul de modă Răzvan Ciobanu a pierdut controlul volanului și a murit într-un groaznic accident rutier. Acesta era singur în mașină și, din cauza vitezei, a ieșit de pe carosabil, lovind mai mulți copaci. Surpriză de proporții! Nici până la această oră, cadavrul bărbatului care a murit în accidentul de […] The post Surpriză de proporții. Cadavrul bărbatului care a murit în accident NU e al lui Răzvan Ciobanu? appeared first on Cancan.ro.