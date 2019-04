Oana Roman, vorbe emoționante după moartea lui Răzvan Ciobanu: ”Mi-a făcut una dintre cele mai …”

11:20

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, mărturisirile emoționante ale lui Marius Lăzărescu, fostul iubit al designerului, după ce Răzvan Ciobanu a decedat în urma unui incident rutier.(CITEȘTE ȘI: RĂZVAN CIOBANU A MURIT ÎNTR-UN CUMPLIT ACCIDENT RUTIER ÎN ACEASTĂ DIMINEAȚĂ. TOATE DETALIILE AICI) Răzvan Ciobanu, fostul creator de modă decedat în noaptea de duminică […] The post EXCLUSIV | Primele declarații ale lui Marius Lăzărescu,fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu, după ce designerul a decedat într-un accident rutier! appeared first on Cancan.ro.