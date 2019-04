Pep Guardiola, trădat de un fotbalist de la Manchester City! Nicolas Otamendi vrea să plece și are oferte de la două rivale din Premier League

18:40

Rafael Nadal (2 ATP) crede că austriacul Dominic Thiem (5 ATP) are tot ce îi trebuie pentru a deveni lider mondial.Thiem l-a eliminat pe Nadal în semifinale la Barcelona, scor 6-4, 6-4, la finalul unuia dintre cele mai spectaculoase înfruntări ale anului.„Chiar dacă am pierdut, mi-am recăpătat încrederea. Cred că a fost cel mai bun meci al meu pe zgură în 2019. Am jucat la un nivel ridicat împotriva unui adversar pe măsură. ...