Pachet de creditare de un miliard de euro în special pentru fermierii tineri, lansat de Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii

Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) au lansat luni un pachet de creditare în valoare de un miliard de euro, care vizează creşterea accesului la finanţare al fermierilor din UE, în special al celor tineri, informează Comisia Europeană.În 2017, 27% dintre cererile de credite depuse la bănci de către fermieri tineri din UE au fost respinse, în comparaţie cu doar 9% în cazul altor fermieri."Accesul la finanţare este esenţial şi, de prea multe ori, reprezintă un obstacol pentru tinerii care doresc să activeze în acest domeniu. În condiţiile în care 11% dintre fermierii europeni au vârsta sub 40 de ani, sprijinirea fermierilor tineri în acest sector este o prioritate pentru Comisia Europeană şi pentru politica agricolă comună în perioada de după anul 2020. Mă bucur să constat că această nouă iniţiativă comună este vie şi activă", a declarat comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Phil Hogan.La rândul său, vicepreşedintele BEI responsabil pentru agricultură şi bioeconomie, Andrew McDowell, a precizat că sectorul agricol reprezintă coloana vertebrală a economiei UE şi joacă un rol esenţial nu numai pentru a produce alimente sănătoase, ci şi pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice şi pentru a proteja mediul."Prin această nouă iniţiativă, BEI are în vedere viitorul sectorului şi abordarea unei lacune importante de pe piaţă, şi anume, lipsa accesului la finanţare al fermierilor, în special al generaţiei viitoare de fermieri. Acest program de creditare va sprijini, de asemenea, creşterea economică şi competitivitatea în sectorul agricol/bioeconomic, prin păstrarea şi crearea de locuri de muncă în regiunile rurale şi în cele de coastă", a afirmat Andrew McDowell.Programul va fi gestionat la nivel de stat membru de către băncile şi societăţile de leasing care îşi desfăşoară activitatea în UE. Băncile participante ar trebui să contribuie cu sume corespunzătoare celor angajate de BEI, ridicând astfel valoarea totală la un nivel potenţial de 2 miliarde de euro, iar fermierii tineri ar trebui să aibă prioritate."Multe dintre lacunele actuale cu care se confruntă fermierii vor fi vizate de program, care va urmări: rate mai mici ale dobânzilor; perioade mai lungi, de până la 5 ani, după care să înceapă rambursarea creditelor; perioade mai lungi de rambursare a întregului credit (până la 15 ani); mai multă flexibilitate, în funcţie de condiţii, pentru a răspunde volatilităţii preţurilor din sectorul agricol, pentru a asigura faptul că fermierii au în continuare posibilitatea de a plăti creditele în perioade dificile (de exemplu, prin intermediul unei perioade de 'vacanţă/graţie' care să permită fermierilor să suspende plăţâile câteva luni de zile)", se arată în comunicatul Comisiei Europene.Două credite-pilot în valoare de 275 milioane euro urmează a fi puse în aplicare în Franţa prin acest sistem. Aceste credite vizează în mod specific fermierii tineri şi atenuarea impactului schimbărilor climatice.Noul program de creditare face parte dintr-o 'Iniţiativă comună vizând fermierii tineri' a Comisiei Europene împreună cu BEI, care urmăreşte să reunească sprijinul acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) cu mijloacele financiare şi expertiza BEI. În plus faţă de pachetul de creditare, ea include utilizarea continuă a granturilor FEADR pentru fermierii tineri şi pentru întreprinderile nou-înfiinţate, care pot fi utilizate ca subvenţii pentru rata dobânzii sau pentru asistenţă tehnică, în combinaţie cu instrumente financiare. În plus, BEI şi Fondul european de investiţii (FEI) oferă sprijin consultativ şi expertiză autorităţilor de management. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)

