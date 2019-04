CSU CRAIOVA - SEPSI 1-0 // Execuția magistrală a lui Alexandru Cicâldău duce Craiova la trei puncte de FCSB! Cum arată ACUM clasamentul din play-off

19:40

CFR Cluj - FC Viitorul, meci tare în play-off. Partida va începe la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport.liveTEXT de la 21:00 » CFR Cluj - FC ViitorulClick aici pentru LIVE+statisticiECHIPELE PROBABILE:CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Boli, Camora - Bordeianu, Culio, Djokovic - C. Deac, I. Costache, OmraniRezerve: Jesus Fernandez - Peteleu, Mureșan, Itu, Moutinho, A. Păun, C. ...