Viteza cu care conducea Răzvan Ciobanu nu a putut fi stabilită. Bordul electronic al mașinii a fost complet distrus în urma accidentului violent

17:40

Raluca Bădulescu și Răzvan Ciobanu erau buni prieteni, iar vestea morții designerului a dărâmat-o pe jurata de la Bravo, ai stil!. Aceasta a postat primul mesaj pe cotul de Instagram. „The way we are ... pentru că suntem și vom fi mereu o singură ️ @razvan.ciobanu Drum lin către lumina , Dumnezeu să te odihnească […] Post-ul Raluca Bădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Răzvan Ciobanu: „Suntem și vom fi mereu o singură inimă” apare prima dată în Libertatea.ro.