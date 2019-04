CALCULE | CFR Cluj e ca şi campioană! Şansele FCSB sunt de domeniul SF-ului, iar CFR poate câştiga titlul înainte de ultima etapă

20:40

Eugen Neagoe, antrenorul echipei Sepsi, a încercat să explice eşecul din deplasare, de luni seara, 0-1 cu U Craiova, gol Alex Cicâldău. "Am suferit foarte mult, nu ne-am creat ocazii de a marca, am pierdut cu usurinţă mingea. Puteam să le punem mult mai multe probleme, am făcut un joc modest. Au fost jocuri în care, sincer, meritam mai mult, dar azi nu. Din păcate, au fost puţini spectatori, ştim că la Craiova vin foarte mulţi suporteri. Craiova merită să fie susţinută în continuare", a spus fo...