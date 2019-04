Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 30 aprilie 2019. Balanțele își recapătă energia

12:30

Răzvan Ciobanu era o persoană extrem de activă în mediul on-line. Pe 21 aprilie, a postat ultimul mesaj. Creatorul de modă a vorbit despre cluburile în care a fost. A urcat și o fotografie, în care apărea într-o ținută lejeră, în timp ce savura o țigară. "Hai că în ritmul ăsta ajung și la #hanuldrumețului […]