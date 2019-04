Florin Salam, scandal monstruos cu Anaser Duduianu! Manelistul a fost “scuturat” de 20.000 de euro. Motivul

23:30

Vestea că renumitul designer Răzvan Ciobanu a decedat, luni dimineață, în urma unui accident rutier produs între Săcele și Năvodari, în județul Constanța, a șocat întreg showbiz-ul românesc. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă ieşirea în decor s-a produs pe fondul unei defecţiuni a maşinii, a […] Și-a presimțit moartea?! "Parcă știa ce va urma! Nu mai era el…"