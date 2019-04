Gică Hagi, scos din sărite la conferinţa de presă: "Cum să mă simt când îmi pui o întrebare ca asta? Dacă e proastă, vine şi răspunsul la fel!"

09:40

Jucătoarea de tenis Sloane Stephens (26 de ani), campioană la US Open 2017 şi finalistă la Roland Garros 2018, când a fost învinsă de Simona Halep, s-a logodit cu fotbalistul american al echipei FC Toronto, Jozy Altidore. "Forever yes!", a scris Stephens pe pagina sa de Instagram, postând o fotografie cu jumătatea sa. În vârstă de 29 de ani, Altidore e om de bază în naţionala Statelor Unite şi şi-a făcut pionieratul în Europa. El a mai jucat la New York Red Bull, Villarreal, Xerez, Hull City, B...