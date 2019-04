Argeş: Cinci răniţi într-un accident în care au fost implicate trei autoturisme

12:10

Împăratul Akihito al Japoniei a încheiat, marţi după-amiaza, ceremonia prin care a renunţat la Tronul Crizantemei în favoarea fiului său, Naruhito, marcând prima abdicare a unui suveran nipon în mai bine de două secole, transmite AFP. Foto: (c) Japan Pool/Pool via REUTERSAkihito rămâne împărat al Japoniei până la miezul nopţii, după care această ţară va intra într-o nouă eră, denumită Reiwa, şi care va corespunde întregii perioade de domnie a lui Naruhito. Foto: (c) Japan Pool/Pool via REUTERSCeremonia de abdicare a avut loc în sala Matsu no ma din Palatul Imperial (Sala Pinilor - n.r.)."Astăzi îmi închei datoria de împărat. Aş dori să-mi exprima profunda apreciere pentru cuvintele pe care premierul Abe le-a adresat în calitate de reprezentant al poporului nipon. Am avut norocul să-mi îndeplinesc îndatoririle de împărat înconjurat de încrederea profundă şi de respectul poporului japonez timp de 30 de ani de la ascensiunea mea la tron. Oamenilor care m-au acceptat şi m-au susţinut ca pe un simbol, le transmit mulţumirile mele din inimă. Alături de împărăteasă, sper din toată inima că noua Reiwa (eră imperială) care începe de mâine va fi paşnică şi prosperă şi mă rog pentru pacea şi fericirea ţării noastre şi întregii omeniri", a susţinut suveranul nipon în discursul său care a marcat momentul abdicării.