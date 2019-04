Cum a fost filmată “Plușica” de la “Puterea Dragostei”. A revenit din Turcia și…

08:00

Curs valutar 30 aprilie 2019. Veste proastă pentru români. Sărbătorile pascale au avut efectul scontat de mulți dintre specialiștii care oferă previziuni, pe termen mediu și lung, în ceea ce privește cursul leu-euro și cursul leu-dolar. Din păcate, leul s-a depreciat în aceste zile, iar un euro a ajuns la 4, 76 lei. Este o […] The post Curs valutar 30 aprilie 2019. Veste proastă pentru români. Câți lei costă 1 euro astăzi appeared first on Cancan.ro.