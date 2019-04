De ce nu ar trebui să beţi niciodată ceaiul şi cafeaua oferite în avion

16:50

Unde a ajuns evoluţia pe piaţa de muncă: Amazon are în depozite un sistem care concediază oameni în mod automat Autor: Alex Ciutacu Postat la 29 aprilie 2019 20 afişări Cultura bazată pe productivitate din Amazon a ieşit la iveală după multe anchete jurnalisticii, însă un articol publicat în The Verge arată că gigantul fondat de Jeff Bezos nu doar urmăreşte productivitatea oamenilor din depozite, dar are şi un sistem care generează automat documentaţia pentru a concedia o persoană care nu îşi at...