UPDATE Timiş: Mesaj de avertizare transmis prin RO-Alert populaţiei din zona incendiului izbucnit la o fabrică de volane

15:10

La 25 de ani de la comemorarea legendarului pilot Ayrton Senna, triplu campion mondial de Formula 1, marele său rival Alain Prost, cvadruplu campion mondial, a declarat că întreaga sa carieră şi viaţă au fost legate de numele brazilianului, relatează agenţiile de presă.Senna şi-a găsit sfârşitul pe 1 mai 1994, la 34 ani, în parapetele virajului Tamburello, a circuitului de la Imola, iar accidentul a marcat milioane de telespectatori, martori ai dispariţiei carismaticului pilot. Foto: (c) Action Images / REUTERS''Sunt lucruri care nu se pot explica complet, a declarat Prost într-un interviu pentru AFP. Nu există o zi în care să nu se vorbească de asta. Pe reţelele de socializare, în toate zilele, este fenomenal. Pentru a rezuma, am trecut de la o lume a specialiştilor în Formula 1, la o lume complet deschisă. Atunci a apărut interesul enorm al media, pentru că era o bătălie umană între doi piloţi cu caractere şi carisme diferite, din culturi diferite şi cu educaţie diferită. Această rivalitate a fost incredibilă, dar ea a fost mereu legată în mod nefericit de moartea lui Senna. În realitate, eu am pilotat în aceeaşi echipă cu el doar doi ani, iar lupta dintre noi a fost de 4-5 ani. Am făcut multe lucruri, am câştigat curse şi campionate fără el, dar istoria noastră este total legată. Nu există niciun moment dacă vorbeşti de Prost să nu pomeneşti şi de Senna şi invers. Nu doar cariera mea, ci întreaga mea viaţă este legată de el. Trăiesc cu asta de 30 ani''.Prost a concurat în Formula 1 între 1980 şi 1993, în timp ce Senna a debutat în 1984. Cei doi au fost coechipieri la McLaren în 1988 şi 1989, când Senna a câştigat titlul mondial în primul an, iar Prost în al doilea an.Prost a criticat filmul documentar ''Senna'', regizat de britanicul Asif Kapadia, care s-a concetrat pe rivalitatea dintre cei doi piloţi: ''Au existat cazuri de animozitate, din partea unora care au văzut filmul, care este total idiot. E o ruşine. Când merg în Brazilia, sunt probabil mai bine cunoscut decât în Franţa. Există o pasiune incredibilă şi ceva care s-a transformat în respect, pentru că fac parte din Fundaţia Senna şi am fost mereu apropiat de familia lui''.În cariera sa, Senna a cucerit trei titluri mondiale (1988, 1990, 1991), a obţinut 41 de victorii, 65 de pole position, 80 de podiumuri în cariera lui de Formula 1.AGERPRES/(AS/editor Teodor Ciobanu, editor online: Adrian Dădârlat)