CFR CLUJ - VIITORUL 3-1 // Campioana României a fost sancționată de Comisia de Disciplină după victoria de luni

CFR Cluj e favorita lui Adrian Porumboiu la titlu. Fostul finanțator al Vasluiului crede că marea problemă a celor de la FCSB e faptul că Gigi Becali intervine în treaba antrenorului.„La o analiză obiectivă, CFR Cluj are cea mai solidă echipă. Jucători cu experiență, cu personalitate. Am avut multe împotriva lor pe vremuri, dar asta e situația acum. Sunt cei mai buni.FCSB are nevoie de antrenor pe bancă, cu toată admirația pentru Mihai Teja. ...