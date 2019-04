Mutare bombă la TV! Vedeta a plecat de la Observatorul Antenei 1 la rivala Pro TV

10:10

Familia lui Răzvan Ciobanu este distrusă de durere. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan a fost adus la Morga Cimitirului Central din Constanța, în vederea efectuării necropsiei. Morga se deschide la ora 8 și se aștepată ca în cursul dimineții medicii legiști să efectueze autopsia, urmând ca apoi familia să preia trupul fostului creator de modă. […]