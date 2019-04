Ialomiţa: Autotren răsturnat, acoperişuri smulse, stâlpi de electricitate doborâţi, din cauza vijeliei

18:10

Consilierul pentru Securitate Naţională al Casei Albe, John Bolton, a cerut marţi armatei venezuelene să apere ''instituţiile legitime împotriva uzurpării democraţiei'', într-un mesaj pe Twitter de susţinere faţă de liderul opoziţiei venezuelene, Juan Guaido, recunoscut de SUA şi de alte circa 50 de state drept preşedinte interimar al Venezuelei şi care acum încearcă să-l înlăture de la putere pe Nicolas Maduro cu sprijinul unor militari care au trecut de partea sa, transmite agenţia EFE. .@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019La rândul său, secretarul american de stat Mike Pompeo a scris, tot pe Twitter, că SUA ''sprijină total poporul venezuelean în câştigarea libertăţii şi democraţiei''. Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2019În schimb, ambasada Rusiei la Caracas afirmă că militarii venezueleni sunt în continuare alături de preşedintele Nicolas Maduro. ''Militarii rămân alături de guvernul legitim. Nicio instalaţie militară nu a fost preluată (de opoziţie)'', a declarat pentru agenţia Interfax un purtător de cuvânt al ambasadei.Anterior, într-un mesaj transmis prin reţelele de socializare dintr-o bază aeriană din apropiere de Caracas, Juan Guaido a anunţat că a lansat ''Operaţiunea Libertate'' pentru ''a pune capăt definitiv uzurpării'' preşedinţiei. ''Vom readuce libertatea şi democraţia în Venezuela'', mai spune Guaido în mesajul în care cere armatei să-l susţină, ''în cadrul Constituţiei, în cadrul luptei non-violente''. Alături de el se află Leopoldo Lopez, lider al partidului Voinţa Populară (VP), care afirmă că a fost ''eliberat'' din arestul la domiciliu de către militarii care-l sprijină pe Guaido. Foto: (c) Carlos Garcia Rawlins / REUTERSLa rândul său, guvernul lui Maduro a denunţat o tentativă de lovitură de stat în desfăşurare pe care a promis că o va dejuca.În cel mai recent mesaj al său, Nicolas Maduro scrie pe Twitter că a vorbit cu comandanţii armatei şi că aceştia l-au asigurat de ''loialitatea lor totală''. ''Nervi de oţel! (...) Fac apel la mobilizare totală maximă pentru a asigura victoria păcii. Vom învinge!'', adaugă el în acelaşi mesaj.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)