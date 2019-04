Ecaterina Andronescu: Încercăm prin viitoarea lege să transformăm liceele tehnologice în licee tehnologice duale

23:20

Scriitoarea debutantă nigeriană Oyinkan Braithwaite se regăseşte pe lista scurtă a autoarelor nominalizate la Women's Prize For Fiction, un prestigios premiu literar atribuit anual, care este însoţit de un cec în valoare de 30.000 de lire sterline, informează PA.Oyinkan Braithwaite a fost nominalizată pentru romanul ei de debut, intitulat "My Sister, The Serial Killer", alături de două scriitoare americane - Tayari Jones şi Madeline Miller, o fostă câştigătoare a acestui premiu.O câştigătoare a prestigiosului Booker Prize, Anna Burns, se află şi ea pe lista scurtă a acestui trofeu literar, dedicat exclusiv femeilor, alături de Diana Evans şi Pat Barker.Nominalizatele din acest an au fost lăudate pentru natura îndrăzneaţă a operelor lor de ficţiune de membrii juriului care atribuie Women's Prize For Fiction, un premiu în valoare de 30.000 de lire sterline.Romanul "My Sister, The Serial Killer", de Oyinkan Braithwaite, descrie relaţii dintre fraţi şi iubiri violente din Lagos.Anna Burns a fost nominalizată pentru "Milkman", romanul recompensat cu Booker Prize pe 2018, ce spune povestea unei tinere nord-irlandeze, hărţuită de un bărbat căsătorit, membru al unei organizaţii paramilitare.Volumul "An American Marriage", de Tayari Jones, descrie evenimente petrecute după condamnarea eronată a unui bărbat acuzat de viol."Circe", de Madeline Miller, este un volum inspirat din mitologie şi reprezintă o continuare a romanului ei "The Song Of Achiles", premiat cu Women's Prize For Fiction în 2012.Pat Barker a fost nominalizată cu "The Silence Of The Girls", un roman care realizează o veritabilă incursiune în mitologie, atribuind o tuşă feministă "Iliadei" lui Homer."Ordinary People", de Diana Evans, prezintă dificultăţile unor cupluri căsătorite şi de vârstă mijlocie.Women's Prize For Fiction, un trofeu literar înfiinţat în 1996, se adresează tuturor scriitoarelor din lumea întreagă care publică romane de ficţiune în limba engleză.Câştigătoarea din acest an va fi anunţată pe 5 iunie în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Londra.