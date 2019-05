Apropiatii lor au rupt tăcerea, după ce s-a spus că Anamaria Prodan și Reghecampf se despart

14:40

Câştigătorul MasterChef Ciprian Ogarcă s-a căsătorit cu iubita lui, Ileana. Petrecerea a fost una tipic oltenească. „#Nunta olteneasca si ce mireasa frumoasa si ce soare luminos si ce ginere frumos!", a postat Ciprian Ogarcă pe pagina de socializare. Buchetul miresei a fost unul cu surprize, adică cu… praz oltenesc. „Tipic românesc, tipic oltenesc?!… Bravoo „, au […]