FAPT: Infotrip de promovare a zonei Dobrogea pentru turoperatori turci, între 1 şi 5 mai 2019

Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT) organizează, în perioada 1-5 mai 2019, un infotrip pentru turoperatori turci, în vederea promovării destinaţiei Dobrogea, primii 10 reprezentanţi ai celor mai importante agenţii de turism din Turcia fiind deja în România, informează federaţia într-un comunicat remis AGERPRES."Ne continuăm eforturile demarate împreună cu Turkish Airlines Constanţa în ultimii 5 ani, pentru a promova Dobrogea turistică, Litoralul Românesc, Delta Dunării şi, astfel, România turistică pe pieţe de turoperatori străini, care să genereze sosiri de turişti străini în Dobrogea şi, desigur, mai mulţi pasageri pe zborurile Turkish Airlines către şi de la Constanţa. De această dată, organizăm un Infotrip pentru turoperatori din Istanbul, la invitaţia Turkish Airlines Constanta, în perioada 1-5 mai 2019 - pentru a surprinde un moment de referinţă în destinaţia Dobrogea, şi anume deschiderea sezonului pe Litoral şi în Delta Dunării. Astăzi, 1 mai, au aterizat pe Aeroportul Constanţa reprezentanţi ai 10 dintre cele mai importante agenţii de turism turoperatoare din Turcia. Programul Infotrip-ului cuprinde vizitarea staţiunilor, locaţiilor de cazare şi masa şi a atracţiilor turistice din Constanţa, Mamaia, Dobrogea continentală, Tulcea şi Delta Dunării", a declarat Corina Martin, preşedinte FAPT.Anii trecuţi (2016-2018) au mai fost realizate infotrip-uri de promovare cu turoperatori şi jurnalişti din Turcia, respectiv din Rusia.Potrivit sursei citate, timp de 4 zile, turoperatorii turci vor vizita hoteluri şi resorturi de 4 şi 5 stele din Constanţa, Mamaia, Năvodari şi din Delta Dunării. Pe 2 şi pe 3 mai, vizita cuprinde o deplasare cu o noapte de cazare în Delta Dunării, inclusiv o croazieră în zonă, iar pe 3 mai, invitaţii turci vor petrece la "Seara Dobrogeană", pentru a descoperi unul dintre cele mai atractive produse turistice de pe Litoral - "Traditional Dobrodgean Dinner&Show"."Spre deosebire însă de "Seara Turcească" ce se oferă ca program opţional turiştilor străini în hotelurile din Istanbul sau din Antalya, "Seara Dobrogeană" oferă un veritabil show multietnic, ce cuprinde şapte culturi ale minorităţilor reprezentative din Dobrogea şi care va fi o atracţie majoră şi pentru turiştii turci pe care ne propunem să îi atragem către Constanţa, Mamaia, Litoral şi Delta Dunării", spune Corina Martin. Foto: (c) Mistral Tours & Events"Seara Dobrogeană", unicul spectacol multietnic cu cină organizat ca produs turistic în România, împlineşte un an şi redeschide calendarul de evenimente la Startul Sezonului Litoral 2019. Foto: (c) Mistral Tours & Events"Un an de promovare, astăzi, a brandului turistic Dobrogea - prin intermediul unui spectacol de tradiţii ce lipsea, de foarte mulţi ani, din oferta de produse turistice locale. Dintre cele 17 minorităţi ce trăiesc în deplină armonie în Dobrogea, am reunit pe cele reprezentative - grecii, turcii, tătarii, aromânii, ruşii, lipovenii şi armenii, într-un veritabil show ce se dovedeşte unic în Europa. (...) La "Seară Dobrogeană", însă, descoperi şi admiri, într-un singur spectacol, şapte culturi diferite, cu tradiţiile, costumele, gastronomia, ritmurile şi dansurile lor, un fel de "7 in 1", ce se transformă într-o veritabilă petrecere interactivă, dinamică şi plină de muzică şi culoare. O lecţie de cultură, de fapt, ce face parte din ceea ce vrem să definim ca "brandul turistic Dobrogea", spune preşedintele FAPT şi reprezentant al Mistral Tours & Events.Corina Martin a precizat că "Seara Dobrogeană" va fi oferită ca atracţie turistică şi în acest sezon, prin hotelurile de pe Litoral şi prin agenţiile de turism din România care vând pachete de vacanţă pe Litoral, inclusiv prin tichete de vacanţă. Foto: (c) Mistral Tours & EventsLansat pe 30 aprilie 2018, spectacolul a înregistrat deja o serie de evenimente pe parcursul sezonului anterior, dar şi în toamna anului trecut, câştigând mii de fani şi suporteri ce apreciază farmecul şi autenticitatea tradiţiilor şi bogăţiei multietnice ce fac din Dobrogea o regiune turistică unică în Europa. " După o primă reprezentaţie pe acest an, pentru primul grup organizat de turişti străini de pe Litoral, şi anume 40 turişti din Estonia (23 aprilie, Hotel DelMar Mamaia), ne pregătim pentru primul mare Spectacol "Seara Dobrogeană" al verii 2019, ce va avea loc vineri, 3 Mai, la acelaşi Restaurant Dorna din Mamaia", a adăugat Corina Martin.În spectacol vor evolua ansamblurile de dansuri ale comunităţilor reprezentative din judeţele Constanţa şi Tulcea, dar va fi prezent şi Ansamblul Asociaţiei Macedonenilor din România, care va veni de la Craiova. De asemenea, în conceptul evenimentului vor fi prezenţi şi meşteri populari dobrogeni, care îşi prezintă suvenirurile şi produsele realizate manual.Potrivit comunicatului transmis de federaţie, la finalul infotour-ului în judeţele Constanţa şi Tulcea va fi organizată o întâlnire de networking între turoperatorii turci, reprezentanţi ai hotelierilor locali şi ai agenţiilor de turism din Constanţa, dar şi cu cei ai Prefecturii Constanţa.Concluzii şi declaraţiile de presă vor avea loc sâmbătă, 4 mai, la ora 12.00, la Hotel Iaki din Mamaia. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea)

