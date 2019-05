Mesaj alarmant: “Atenție la blonde”! Cum poți fi jefuit prin noua metodă de înșelătorie

00:10

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate națională, singurele imagini cu afaceristul al cărui buletin a fost găsit în ”Range-ul morții”, în care Răzvan Ciobanu și-a dat ultima suflare. (Cel mai profesionist studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele) Răzvan Ciobanu a murit, luni dimineața, în urma unui accident rutier produs la ieșirea […] The post Singurele imagini cu afaceristul al cărui buletin a fost găsit în ”Range-ul morții” appeared first on Cancan.ro.