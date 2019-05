Educatoarea lui Răzvan Ciobanu, în lacrimi la priveghi. „Mi-a promis că mă va ajuta să-mi fac ținuta de soacră”

15:00

Raluca Podea i-a adus un ultim omagiu celui care a fost creatorul de modă Răzvan Ciobanu. Aceasta a mers la capelă cu o coroană de flori. "Am primit vestea foarte rău. Am ținut foarte mult la el, era un băiat excepțional. Ultima oară ne-am văzut acum două luni de zile. Am vorbit cu el și […] Post-ul Raluca Podea, la capela unde este depus trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu. Ce declarații a făcut vedeta apare prima dată în Libertatea.ro.