Ce avere a lăsat Răzvan Ciobanu în urma lui. Designerul voia să se reinventeze în 2019

09:20

Un cutremur a avut loc azi, 1 mai, in Romania. Seismul s-a produs la ora 09.00, in judetul Salaj. Potrivit INFP, seismul a avut magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 10 kilometri. Ultimul cutremur puternic din România s-a înregistrat în județul Buzău pe 18 februarie și a […] The post Cutremur puternic la ora 09.00 în România. L-ați simțit? appeared first on Cancan.ro.