Dăncilă: România va continua să fie un susţinător al UE, al unei Europe coezive, inclusive

17:20

Peste 2.500 de persoane au participat, miercuri, în ciuda vremii ploioase, la deschiderea sezonului estival la Complexul de Agrement şi Sport ''Mureşul'' din Târgu Mureş, care este vizitat anual de peste 200.000 de turişti, iar cu această ocazie Casa de Oaspeţi a Primăriei a oferit peste 3.500 de porţii de gulaş, mititei, cârnaţi şi bere.Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a declarat că an de an locuitorii oraşului participă cu entuziasm la deschiderea sezonului estival la unul dintre cele mai frecventate locuri de agrement, căruia mureşenii îi spun "Weekend".Şeful Casei de Oaspeţi a Primăriei Târgu Mureş, Nicolae Zagon, a arătat că bucătarii au muncit aproape opt ore pentru a oferi specialitatea casei la petrecerea de 1 mai, gulaşul de cartofi făcut după o reţetă proprie."La un gulaş bun cele mai importante sunt legumele, care trebuie să fie proaspete - se curăţă, se aleg cu grijă, apoi se alege carnea, care trebuie să fie proaspătă şi nu congelată, apoi un gulaş bun începe de la o mie de porţii în sus. Se foloseşte ţelină, morcovi, ceapă, ardei usturoi şi cartofi, fiindcă în zona noastră se folosesc mai mult cartofi. Noi îl facem de obicei din pulpă de porc şi cârnaţi şi îi spunem Gulaş a la Casa de Oaspeţi. Prima dată se călesc toate legumele cu afumătură, după aceea se pune carnea şi se amestecă cu legumele, până ajunge de culoare albă, se pune bulion şi apoi alte ingrediente, care reprezintă secretul bucătarului, se pune apă cât cuprinde apoi se lasă să fiarbă carnea cam până la 80%, după care se pune cartoful şi se dă gustul. Patru ore durează prepararea gulaşului, însă operaţiunea pregătitoare durează mult mai mult. Am făcut 3.500 de porţii pentru care am folosit 420 kilograme de carne şi 460 kilograme de legume", a declarat pentru AGERPRES Nicolae Zagon.Petrecerea de 1 mai de la Complexul de Agrement şi Sport Mureşul a fost menţinută de membrii formaţiei Jukebox.Complexul de Agrement şi Sport "Mureşul" din Târgu Mureş se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 40 de hectare, dispune de o pajişte naturală, de două locuri de joacă pentru copii, de un canal pentru plimbări cu barca, de terenuri de tenis cu piciorul, baschet, fotbal, volei de nisip şi mini-fotbal şi numeroase bazine, inclusiv unul olimpic de 50 x 25 de metri, dotat cu 20 de blocstarturi.Consilierul primarului din Târgu Mureş, Claudiu Maior, a anunţat în timpul festivităţii de deschidere a sezonului estival că în acest an municipalitatea va extinde dotările Complexului de Agrement şi Sport "Mureşul" şi va introduce noi facilităţi, între care şi montarea a trei tobogane acvatice cu grade diferite de dificultate, valoarea estimată a lucrărilor fiind de peste 1,6 milioane de lei fără TVA."Anul trecut am mai creat un parc de joacă pentru copii, pe o suprafaţă de peste 150 mp, dotat cu aparatură specifică, s-au montat şi aparate de fitness fixe, dar s-a suplimentat şi numărul locurilor de parcare. Pentru acest an avem în lucru noi proiecte menite să sporească confortul tuturor şi interesul târgumureşenilor de a trece pragul Complexului Mureşul, cunoscut de localnici drept 'Weekend'. Dintre acestea, pot să vă spun că avem în desfăşurare o licitaţie pentru achiziţia de noi tobogane şi nu numai. Cele trei tipuri de tobogane vor avea grad diferit de dificultate (...). Totodată, pe lista de achiziţii se mai află o structură metalică şi platforme, instalaţii pompe, alimentare cu apă şi energie electrică", a arătat Claudiu Maior. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)